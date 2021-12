Perché Gigi D’Alessio non sarà al Capodanno Rai | cosa è successo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021)nonall’evento diRai. Il cantante napoletano è stato costretto a comunicare ai fan che non si esibirà né salirà sul palco dell’evento condotto da Amadeus. Inizialmente atteso tra gli ospiti, comunicato nel cast dello spettacolo in scena la notte di San Silvestro all’Ast di Terni,è stato costretto ad annunciare che non potrà esserci. I motivi sono da ricondurre a questioni relative la sua salute.è infatti risultato positivo al Coronavirus in seguito ad un tampone di controllo. L’artista partenopeo, quindi, è stato costretto a rinunciare alla sua presenza al concerto didi Rai1. L’Anno Che Verrà andrà in scena sulla prima rete Rai con altri ospiti ...