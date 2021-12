Maxi incidente in autostrada | sbalzato fuori dall’auto | Stefano precipita dal viadotto Morto sul colpo

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Terribilestamani poco dopo le 8 nei pressi dello svincolo per Melilli, nel siracusano, lungo l’che collega Catania a Siracusa. Otto i mezzi rimasti coinvolti, un uomo, purtroppo, ha perso la vita. La vittima si chiamavaAmoruso, 50 anni, di Acireale, la vittima dell’. Tre invece le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all’interno delle auto coinvolte nell’. Quattro le autovetture che hanno creato iltamponamento anche se in realtà sono in totale 8 i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa. Sull’di Melilli, ha fatto chiarezza l’Anas. “L’non ha comportato l’uscita di alcun veicolo dalla sede stradale. Uno degli occupanti, ...

Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all'interno delle auto coinvolte nell'. Quattro le autovetture che hanno creato iltamponamento anche se in realtà ...Catania - Siracusa: la dinamica Nelanche altre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I vigili del fuoco hanno dovuto ...Incidente mortale sull’autostrada Catania-Siracusa, all’altezza dello svincolo per Melilli dopo un tamponamento a catena. Otto vetture coinvolte e tre feriti.E’ Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale, la vittima dell’incidente stradale questa mattina sull’autostrada Catania- SIRACUSA, in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Tre le persone rimaste feri ...