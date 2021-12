Mario Pasalic ha realizzato sette reti, più di ogni altro centrocampista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte del bianconero (una).Theo Hernández Ha fornito cinque assist in questo campionato, più di ogni altro difensore. Più in generale è il giocatore del reparto ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte del bianconero (una).Theo Hernández Ha fornito cinque assist in questo campionato, più didifensore. Più in generale è il giocatore del reparto ...

Le pagelle dell'Atalanta 2021: CENTROCAMPISTI Pasalic (8,5) " Se nel girone di ritorno del campionato scorso altalenava prestazioni convincenti ad errori grossolani, 'Super Mario' è ritornato ai fasti di due anni fa, con un pizzico di continuità ...

Fantacalcio, consigliati ultima giornata girone d'andata: Vlahovic top Mario Pasalic ( Atalanta ): Sono due partite dove il croato non segna e i fedelissimi del fantacalcio, così come i tifosi (soprattutto), sono già in astinenza. In questa stagione è uno dei marcatori ...

Atalanta al Fantacalcio: la scheda con i consigli per l'asta di riparazione sulla squadra di Gasperini. Top, flop, sorprese, rigoristi e non ...

I migliori sette centrocampisti al fantacalcio dopo le prime 19 giornate di Serie A. Questa è la top 7 considerando unicamente le fanta-medie (media-voto inclusa di bonus) di Fantacalcio.it.