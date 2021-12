Fiere | Ieg | rinviate a marzo 2022 Sigep e Vicenzaoro January

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Rimini, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) --The Dolce World Expo e-The Jewellery Boutique Show, le manifestazioni di Ieg-Italian Exhibition Group entrambe in programma nel prossimo mese di gennaio vengono...

In particolare, le sollecitazioni pervenute in tal senso da tutte le compagini associative di Sigep hanno messonelle condizioni di prendere atto che l'evoluzione della pandemia non consentiva di ...Dopo il saluto del presidente di, Lorenzo Cagnoni, del sindaco Alessandro Ghinelli, del presidente di Cciaa Arezzo - Siena, Massimo Guasconi, e del presidente di Arezzoe Congressi, Ferrer ...Rimini, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sigep-The Dolce World Expo e Vicenzaoro January-The Jewellery Boutique Show, le manifestazioni di Ieg-Italian Exhibition Group entrambe in programma nel prossim ...A causa dell'evoluzione della pandemia, Italian Exhibition Group ha deciso di posticipare il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e del caffè ...