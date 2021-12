Fast and Furious: Paul Walker aveva chiesto al regista Justin Lin quale sarebbe stato il finale della saga (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il regista Justin Lin ricorda quando aveva parlato del finale della saga di Fast and Furious col compianto Paul Walker. Le riprese del decimo film di Fast and Furious inizieranno il prossimo anno, ma nell'attesa il regista Justin Lin confessa di aver pensato a lungo alla conclusione della saga, questione che gli aveva posto anche il compianto Paul Walker. "10 ha un significato speciale perché 10, nella mia mente, non avrebbe mai preso vita", ha confessato Justin Lin a Insider. Lin, che ha diretto cinque film di Fast & ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) IlLin ricorda quandoparlato deldiandcol compianto. Le riprese del decimo film diandinizieranno il prossimo anno, ma nell'attesa ilLin confessa di aver pensato a lungo alla conclusione, questione che gliposto anche il compianto. "10 ha un significato speciale perché 10, nella mia mente, non avrebbe mai preso vita", ha confessatoLin a Insider. Lin, che ha diretto cinque film di& ...

