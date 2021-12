Clizia Incorvaia e il Covid | ' Devastata psicologicamente | sarà un Capodanno anomalo'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Anchepositiva al. L'ex gieffina, incinta , era in attesa del tampone molecolare per la conferma e dopo aver ottenuto il risultato ha comunicato ai follower che, come molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

Anchepositiva al Covid . L'ex gieffina, incinta , era in attesa del tampone molecolare per la conferma e dopo aver ottenuto il risultato ha comunicato ai follower che, come molti italiani, ..., 40 anni, diventerà presto mamma per la seconda volta. Dopo la figlia Nina avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, la showgirl aspetta un bebè da Paolo Ciavarro, il suo ...Anche Clizia Incorvaia positiva al Covid. L'ex gieffina, incinta, era in attesa del tampone molecolare per la conferma e dopo aver ottenuto il risultato ha comunicato ai follower che, come ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno trascorso il loro primo Natale da quasi genitori tra la gioia dell'attesa e la paura di scoprirsi vulnerabili al Covid. Clizia ha voluto tranquillizzare i suoi ...