Brunetta lo snobba, ma lo smart working funziona. Per frenare il virus l'Europa punta come non mai sul lavoro agile. Ma il nostro ministro non ne vuole sapere e si vanta di averlo sospeso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stai a vedere che lo smart working non è il paradiso dei fannulloni ma, al contrario, funziona e riesce anche ad essere un argine contro la pandemia. Questo almeno è il pensiero diffuso in Europa dove sempre più Paesi stanno ripristinando massicciamente il lavoro agile. In prima fila c'è la Germania del cancelliere Olaf Scholz che, di pari passo con un lockdown per non vaccinati, ha disposto il ricorso massiccio allo smart working. Due misure che hanno raffreddato la curva epidemiologica che soltanto una decina di giorni fa sembrava impetuosa e inarrestabile, mentre ora appare gestibile. Emblematico è il caso del Portogallo che, vedendo cosa accadeva nel Regno Unito per via della variante Omicron, ha giocato d'anticipo ripristinando il lavoro ...

