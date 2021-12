Rudyard Kipling | lo scrittore premio Nobel dei racconti fantastici

(Di giovedì 30 dicembre 2021), il più giovanea ricevere il, a soli 41 anni. La fama mondiale di un uomo che il mondo lo ha vissuto nella sua interezza. Un esploratore nato, che ha trasportato i suoi lettori nelle fitte giungle orientali, nella Savana assolata e nelle Americhe, descritte con l’occhio del naturalista e del bambino ad un tempo. Nacque a Bombay, in India nel lontano 1865 e qui visse fasi alterne della sua vita. Intorno ai 7 anni fu mandato a studiare in Inghilterra con la sorella minore dove rimase sino all’adolescenza. L’allontanamento dall’India, da quel variegato mondo in cui convivevano religioni, etnie e culture tanto diverse tra loro, e la rigidità della società inglese resero il futuroschivo e depresso. Nel 1882 fece ritorno alla sua terra ...

Advertising

clarissadome : RT @Dida_ti: Colui che può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo. Rudyard Kipling #30dicembre #goodmornin… - AlteaFerrari : RT @Dida_ti: Colui che può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo. Rudyard Kipling #30dicembre #goodmornin… - vpmamontova : RT @Dida_ti: Colui che può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo. Rudyard Kipling #30dicembre #goodmornin… - ElisaCuccolo : RT @Dida_ti: Colui che può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo. Rudyard Kipling #30dicembre #goodmornin… - Charles24631396 : RT @Dida_ti: Colui che può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo. Rudyard Kipling #30dicembre #goodmornin… -

Ultime Notizie dalla rete : Rudyard Kipling

Metropolitan Magazine

...prima papà il nome felice deriva dal latino Felix vuol dire Appunto felice meno origine significava fertile dice il proverbio impara interroga Ripeti e diverrai sapiente sono nati di...Nasce ogginato il 30 dicembre 1865 a Mumbai. È stato uno dei più grandi scrittori e poeti britannici, premio Nobel per la letteratura nel 1907. Ha scritto:" Dio non poteva essere ...È disponibile in libreria e online 'Underdog - storie di sfavoriti e altre favole meravigliose'. Il volume raccoglie racconti sugli sportivi sorprendenti ...Non vi è in nessuna parte de La Storia Infinite, il romanzo di Michael Ende, nulla che possa lasciar intendere che ci sia una vicinanza spirituale o ...