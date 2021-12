Morto Renato Scarpa | addio all’indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre

(Di giovedì 30 dicembre 2021)nella sua casa di Roma, in zona Bravetta. Il popolare attore, indimenticabiledida tre di Massimo Troisi, si è spento improvvisamente all’età di ottantadue anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che al momento ipotizzano cause naturali, probabilmente un malore. LEGGI ANCHE: Contagi, Andrea Costa: “Incremento dato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : È morto #RenatoScarpa, lo straordinario 'Robertino' di 'Ricomincio da Tre', opera prima di Massimo Troisi - repubblica : Morto Renato Scarpa, addio a Robertino di 'Ricomincio da tre' - HuffPostItalia : È morto Renato Scarpa, mille ruoli da 'Un sacco bello' a 'Habemus Papam' - wajtingforlouis : RT @valeriolundini: È morto all’età di 82 anni Renato Scarpa. Era bravo. Mi dispiace parecchio. - rosatoeu : È morto Renato Scarpa, fu il 'Sergio' di “Un Sacco Bello”. Aveva 82, deceduto nella sua casa di Monteverde. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Renato

Scarpa , attore e cabarettista, èoggi a 82 anni nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde, come riferito da Il Messaggero . Era nato a Milano il 14 settembre 1939. Scarpa si è ...Versatile: aveva lavorato al cinema, in teatro e in tv, iniziando la sua carriera a fine anni '60 al Piccolo E'a Roma, colto improvvisamente da malore a 82 anni,Scarpa, un versatile ...È morto a Roma l’attore Renato Scarpa. Aveva 82 anni. Scarpa è ricordato per alcuni celebri ruoli, come quello di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Con Troisi lavorò anche ne Il Postin ...E' morto nella sua casa di Roma Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi. L'attore, 82 anni, aveva esordito al cinema alla fine degli anni 60. Tra i suoi film ...