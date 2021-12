Mascherine Ffp2: quali sono e a cosa stare attenti quando si comprano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mascherine Ffp2: indossare la mascherina è obbligatorio anche all’aperto dal 25 dicembre per effetto dell’ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi, in alcuni luoghi al chiuso però non basta quella chirurgica ma appunto la Ffp2. Molti italiani le stanno acquistando per la prima volta: a cosa stare attenti per non sbagliare. Mascherine Ffp2: obbligatorie in alcuni luoghi chiusi da Natale Per effetto dell’ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi dal 25 dicembre 2021 è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale (prima dell’entrata in vigore del provvedimento la restrizione veniva attivata con il passaggio in zona gialla e chiaramente soltanto nella regione che cambiava ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 30 dicembre 2021): indossare la mascherina è obbligatorio anche all’aperto dal 25 dicembre per effetto dell’ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi, in alcuni luoghi al chiuso però non basta quella chirurgica ma appunto la. Molti italiani le stanno acquistando per la prima volta: aper non sbagliare.: obbligatorie in alcuni luoghi chiusi da Natale Per effetto dell’ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi dal 25 dicembre 2021 è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale (prima dell’entrata in vigore del provvedimento la restrizione veniva attivata con il passaggio in zona gialla e chiaramente soltanto nella regione che cambiava ...

Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani… - DaniR64 : RT @amoginstwit: Sotto la metro quando piove vendono gli ombrelli, per la festa della donna le mimose, per San Valentino le rose e tutto l'… - RassegnaZampa : #MascherineFfp2, via libera al prezzo calmierato. Previo accordo tra il Commissario Figliuolo e le Farmacie -