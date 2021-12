Covid Lazio, niente più molecolare per chi è positivo al test rapido: e per i falsi positivi (o negativi) cosa accadrà? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid, si stringono i tempi e si tenta di snellire le procedure, per evitare code e di mandare i pazienti da una parte all’altra. Da oggi nella Regione Lazio, attraverso l’ordinanza numero Z00026 firmata dal Presidente Nicola Zingaretti, chi risulta positivo al test antigenico non ha più bisogno di fare un nuovo tampone di conferma con il test molecolare per essere “sicuro” di avere il Covid. E’ quanto stabilisce, appunto, l’ordinanza firmata oggi dal Governatore della Regione Lazio. La decisione susciterà sicuramente molte polemiche, perché spesso il test antigienico ha fornito talvolta falsi positivi (o falsi negativi), mettendo in allarme persone che si sono poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021), si stringono i tempi e si tenta di snellire le procedure, per evitare code e di mandare i pazienti da una parte all’altra. Da oggi nella Regione, attraverso l’ordinanza numero Z00026 firmata dal Presidente Nicola Zingaretti, chi risultaalantigenico non ha più bisogno di fare un nuovo tampone di conferma con ilper essere “sicuro” di avere il. E’ quanto stabilisce, appunto, l’ordinanza firmata oggi dal Governatore della Regione. La decisione susciterà sicuramente molte polemiche, perché spesso ilantigienico ha fornito talvolta(o), mettendo in allarme persone che si sono poi ...

Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Lazio: “Il test antigenico rapido positivo non dovrà essere confermato da un molecolare. Anche se un test… - Adnkronos : Covid nel #Lazio, nuove regole su diagnosi positività e fine quarantena. #ultimora - GuidoDeMartini : ???????? RICOMINCIA LA ROULETTE DEI COLORI. DI PIÙ, L’ASSESSORE DELLA REG LAZIO COMUNICA CHE SI ANDRÀ IN GIALLO A PRES… - LALAZIOMIA : Covid nel Lazio, 5.248 casi (+960) Rt sopra a 1. La Regione detta nuove regole per i tamponi - CiociariaO : Covid, nel Lazio record di contagi: 5843 nuovi casi positivi e altri 6 morti D’Amato: “Su sei decessi, cinque non e… -