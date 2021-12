Cina choc | gogna pubblica per chi viola il lockdown Video

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Di follie, in questi due anni di Covid, ne abbiamo viste a bizzeffe. Le immagini che arrivano dallasono però tra le più impressionanti, perché mostrano bene la stortura di un sistema sin troppo lodato dai paladini delle chiusure di casa nostra. Parliamo dellariservata ai cittadini che hannoto il, ripristinata income deterrente utile ad attuare la cosiddetta politica “zero casi Covid”. Inper chi hato ilCosì a Jingxi, città della provincia di Guangxi, alcune persone sono state costrette a sfilare in pubblico. Accusate di non aver rispettato le misure anti Covid e di aver fatto entrare illegalmente persone ...

Advertising

JohSogos : RT @IlPrimatoN: Credevamo di averle viste tutte, invece... ecco la 'parata della vergogna' - AndreaMontana77 : RT @IlPrimatoN: Credevamo di averle viste tutte, invece... ecco la 'parata della vergogna' - Dadazyb : RT @IlPrimatoN: Credevamo di averle viste tutte, invece... ecco la 'parata della vergogna' - IlPrimatoN : Credevamo di averle viste tutte, invece... ecco la 'parata della vergogna' - Adrien_Zucchero : L’Italia deve diventare come la Cina: la proposta choc di Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : Cina choc

Il Primato Nazionale

Lockdown in"sto morendo di fame in casa"/ Messaggio Weibocontro il regime MOSCHEA CHIUSA PER 6 MESI: CONTESTATE LE PREDICAZIONI DI UN IMAM Va detto che soltanto una quindicina di giorni ...Il "Guardian" dal Regno Unito sottolinea come il dato sui contagi insia " il più alto dal marzo dello scorso anno ": a Xian è partito il quinto ciclo di test di massa mentre il "Global Times" ...Salute ma…. Non immaginavo quanti filocinesi ci fossero in Italia. Fino a prima del 26 dicembre era possibile ogni due giorni la spesa per un solo componente a nucleo familiare, ora neanche più questo ...Dopo l’anno della ripresa degli utili e dei rendimenti rotondi, il 2022 sarà l’anno del consolidamento e della transizione. Non solo verso una realtà ...