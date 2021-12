Chiusure e quarantene per i contagi, minacce dai no vax: i bar nell'incubo del Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) ANCONA - I sintomi sono quelli di una banale influenza . Febbre, mal di testa, mal di gola. Per qualcuno addirittura solo un lieve raffreddore . Ma il tampone molecolare non lascia scampo: Sars - Cov2. Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 dicembre 2021) ANCONA - I sintomi sono quelli di una banale influenza . Febbre, mal di testa, mal di gola. Per qualcuno addirittura solo un lieve raffreddore . Ma il tampone molecolare non lascia scampo: Sars - Cov2.

NUOVE REGOLE COVID/ Quarantene e green pass, il braccio di ferro per non chiudere l'Italia Il governo Draghi era davanti a un bivio: insistere sulla linea delle chiusure, delle quarantene e dei tamponi a raffica, oppure dare una svolta ridisegnando le regole dell'isolamento e alleggerendo ...

San Silvestro, contagi e disdette: il cenone è d'asporto ...a pranzi e cene tra amici e parenti per lo scambio di auguri - a contare disdette per quarantene o ... La priorità, per il comparto è quella di evitare nuove chiusure e nuovi lockdown. Anche sul fine ...

Chiusure e quarantene per i contagi, minacce dai no vax: i bar nell'incubo del Covid corriereadriatico.it San Silvestro, fine dell’anno e delle speranze "Rispetto alle chiusure imposte per legge lo scorso anno ... Intanto sul web proprio per dire no al sistema di quarantene che sta mettendo in ginocchio la ristorazione fiorentina, obbligandola di ...

Con la dose booster no alla quarantena. Super Green pass esteso a trasporti Non dovranno sottoporsi a quarantena i vaccinati da meno di due mesi e quelli che hanno ricevuto la dose booster. Le nuove misure del Governo prevedono inoltre l'estensione del Super Green pass ...

