Biagio D' Anelli | Devo parlare con Silvana | ma forse aspetterò Miriana

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le prime informazioni suD'compaiono dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ospite di Pomeriggio 5 News, dalla sua abitazione,fa subito scalpore: ha sentito la sua exCurcio. Non perde tempoD'e parla direttamente di ciò che tutti hanno la curiosità di sapere: "La fidanzata c'è, c'era. - ha esordito, spiegandolo - L'ho lasciata in diretta perché, a differenza di altri, non ho voluto aspettare il tappeto rosso e confronti...Essendo stato vero, essendo una persona impulsiva e avendovicino che mi è piaciuta, non subito ma giorno dopo giorno, dovevo baciarla, io mi sentivo questo. Non ho aspettato." Nei giorni scorsiha chiarito di non aver rilasciato dichiarazioni ...