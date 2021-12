Una donna al Quirinale? Oggi non è più una provocazione. La proposta del leader M5S Conte può farsi largo. Non per facciata, ma per merito (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il tema politico del momento, che assume le sembianze di segretissime trattative e di nomi pubblicamente bruciati in partenza, è certamente l’imminente elezione del Presidente della Repubblica. Tra “Berlusconi” per alcuni e “Draghi” per molti, pronunciati come in una collettiva giaculatoria, irrompe la proposta di Giuseppe Conte e dei Cinque Stelle: mettersi d’accordo tutti per eleggere una Presidente donna (leggi l’articolo). Scrivo “Presidente” non declinando il titolo al femminile non per distrazione, ma perché ritengo – come magistralmente fece l’attuale seconda carica dello Stato al momento della sua elezione precisando di non necessitare dell’accordo linguistico di genere per il suo titolo – che siano le battaglie di sostanza quelle da combattere e da vincere, non certamente quelle di bandiera. IL TETTO DI CRISTALLO. Con questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il tema politico del momento, che assume le sembianze di segretissime trattative e di nomi pubblicamente bruciati in partenza, è certamente l’imminente elezione del Presidente della Repubblica. Tra “Berlusconi” per alcuni e “Draghi” per molti, pronunciati come in una collettiva giaculatoria, irrompe ladi Giuseppee dei Cinque Stelle: mettersi d’accordo tutti per eleggere una Presidente(leggi l’articolo). Scrivo “Presidente” non declinando il titolo al femminile non per distrazione, ma perché ritengo – come magistralmente fece l’attuale seconda carica dello Stato al momento della sua elezione precisando di non necessitare dell’accordo linguistico di genere per il suo titolo – che siano le battaglie di sostanza quelle da combattere e da vincere, non certamente quelle di bandiera. IL TETTO DI CRISTALLO. Con questo ...

