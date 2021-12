Tesla mette fine al divertimento: non funzioneranno più i videogiochi con l’auto in movimento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un aggiornamento che limiterà l’utilizzo dei videogiochi su una Tesla. O meglio, l’utilizzo dei videogiochi con l’auto in movimento. Seppur possa sembrare una scelta logica, l’auto-pilot del produttore consentiva di giocare anche in mobilità, ma a quanto pare dai piani alti di Tesla è arrivata la decisione. Niente più gaming. Tesla: niente più gaming a bordo dei suoi veicoli – 28122021 www.computermagazine.itL’update dovrebbe uscire a breve e bloccherà – per sempre? – la possibilità di giocare ai videogiochi presenti sul software Tesla. O meglio, non sarà più possibile farlo con l’auto in movimento, seppur in molte occasioni ci si possa anche distrarre grazie alla guida assistita di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un aggiornamento che limiterà l’utilizzo deisu una. O meglio, l’utilizzo deiconin. Seppur possa sembrare una scelta logica,-pilot del produttore consentiva di giocare anche in mobilità, ma a quanto pare dai piani alti diè arrivata la decisione. Niente più gaming.: niente più gaming a bordo dei suoi veicoli – 28122021 www.computermagazine.itL’update dovrebbe uscire a breve e bloccherà – per sempre? – la possibilità di giocare aipresenti sul software. O meglio, non sarà più possibile farlo conin, seppur in molte occasioni ci si possa anche distrarre grazie alla guida assistita di ...

