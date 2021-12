Sinner e Berrettini, finalmente insieme: primo allenamento a Sydney (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalla Davis alla Atp Cup, questa volta si spera insieme fino alla fine. Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i due top 10 italiani, si sono allenati insieme sul campo centrale di Sydney dove scenderanno ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalla Davis alla Atp Cup, questa volta si sperafino alla fine. Matteoe Jannik, i due top 10 italiani, si sono allenatisul campo centrale didove scenderanno ...

