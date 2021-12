Ricciardi: "Va bene la mini quarantena per i trivaccinati" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Va bene la riduzione della quarantena per vaccinati con tre dosi ma deve esserci una analisi molto precisa su ciò che questo significa in termini di circolazione del virus”. Così Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica di Roma e consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, in un’intervista a La Repubblica in merito alla riduzione della quarantena per i vaccinati. Sul tema precisa che “quando si prendono queste decisioni bisogna basarsi sull’evidenza scientifica e sul rischio futuro. Non si può agire solo in funzione della necessità, giusta, di non chiudere il Paese, altrimenti si rischiano di mettere in circolazione e alimentare fuochi che all’inizio sembrano contenuti ma a medio termine finiscono per peggiorare le cose”. Su Omicron “sin dall’inizio i colleghi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Vala riduzione dellaper vaccinati con tre dosi ma deve esserci una analisi molto precisa su ciò che questo significa in terdi circolazione del virus”. Così Walter, ordinario di igiene alla Cattolica di Roma e consulente delstro alla Salute Roberto Speranza, in un’intervista a La Repubblica in merito alla riduzione dellaper i vaccinati. Sul tema precisa che “quando si prendono queste decisioni bisogna basarsi sull’evidenza scientifica e sul rischio futuro. Non si può agire solo in funzione della necessità, giusta, di non chiudere il Paese, altrimenti si rischiano di mettere in circolazione e alimentare fuochi che all’inizio sembrano contenuti ma a medio termine finiscono per peggiorare le cose”. Su Omicron “sin dall’inizio i colleghi ...

