Pa | Federmanager | abbattimento tetto stipendi tutela nostro patrimonio manageriale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Labitalia) - In relazione all'emendamento della manovra suldella Pubblica amministrazione approvato in Senato e che prevede l'applicazione degli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali anche per i vertici della Pubblica amministrazione, il presidente diStefano Cuzzilla dichiara: “Ildei 240 mila euro è la conseguenza di un retaggio culturale che ha preso sempre più spazio e che non valorizza le capacità, il merito e le responsabilità e che si è scaricato a cascata su tutti i manager della pubblica amministrazione e delle società partecipate". "Finalmente ora - spiega - con questo emendamento, sarà la contrattazione collettiva a tornare protagonista delle regole dei trattamenti retributivi come avviene nelle aziende private che guardano al ruolo, alle competenze e ...