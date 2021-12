Napoli a 360° su Radio Marte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Marrucco, Bucchioni, Schira, De Canio e Giordano per parlare del Napoli, dei problemi attuali della squadra azzurra. della scomparsa di Hugo Maradona e di tanto altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Fulvio Marrucco, avvocato, su Osimhen e Koulibaly “Sicuramente Osimhen e Koulibaly sono i due giocatori che in questo momento mancano di più al Napoli, specialmente Koulibaly perché se non si acquista subito un centrale siamo cortissimi dopo la fuga di Manolas. Vicenda Osimhen? Se parte da Napoli con dei certificati medici che sostengono la non completa guarigione e la pericolosità di schierarlo in campo e la Nigeria lo fa giocare possono sorgere problemi. Si possono fare ulteriori ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anel corso della trasmissione “Sport Live” sono intervenuti Marrucco, Bucchioni, Schira, De Canio e Giordano per parlare del, dei problemi attuali della squadra azzurra. della scomparsa di Hugo Maradona e di tanto altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Fulvio Marrucco, avvocato, su Osimhen e Koulibaly “Sicuramente Osimhen e Koulibaly sono i due giocatori che in questo momento mancano di più al, specialmente Koulibaly perché se non si acquista subito un centrale siamo cortissimi dopo la fuga di Manolas. Vicenda Osimhen? Se parte dacon dei certificati medici che sostengono la non completa guarigione e la pericolosità di schierarlo in campo e la Nigeria lo fa giocare possono sorgere problemi. Si possono fare ulteriori ...

Advertising

ANSA_ViaggiART : Misura 360 x 270cm ed è alta 220cm il “Presepe Favoloso”, opera monumentale allestita al rione Sanità di #Napoli.… - carmas75 : RT @n3m0scrapbook: P.p.s. Perdonatemi, il tweet sta uscendo dalla bolla... Sono un tecnico informatico di Napoli, auto munito e pronto anch… - mcastel : Una Napoli a 360 gradi, nessuna sfumatura rimasta fuori. Dai capolavori dell'arte al calcio, fino al caffè. Puntata… - jeanpauldl1998 : @AnStorti @NandoPiscopo1 Non sono un hater di Gattuso a 360°, solo per come giocava al Milan. Al Napoli l'ho visto… - titty_napoli : @Gugliel70543082 le hanno fatto anche un ecocuore e dice che il cuore è a posto..mah speriamo bene io non sto capen… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 360° Scultura e tempo nella mostra di Maurizio Mochetti a Napoli ...cangiante in base agli spostamenti d'aria (la freccia è infatti sospesa e libera di ruotare a 360°),... LA MOSTRA DI MOCHETTI A NAPOLI In questo entusiasmante percorso, installato a parete, è presente ...

Milan avvocato Cantamessa: 'Non so se Donnarumma sia pentito, non ci interessa' ... il legale del Milan Leandro Cantamessa ha parlato della società a 360 gradi. ' È un periodo divino per me tra il 26 e il 31, c'è un clima rilassato e c'è molto poco da fare. Milan in testa al Napoli?...

Un Napoli da primato costruito con 360 milioni in autofinanziamento: ma ADL deve tagliare – GdS CalcioNapoli1926.it ...cangiante in base agli spostamenti d'aria (la freccia è infatti sospesa e libera di ruotare a°),... LA MOSTRA DI MOCHETTI AIn questo entusiasmante percorso, installato a parete, è presente ...... il legale del Milan Leandro Cantamessa ha parlato della società agradi. ' È un periodo divino per me tra il 26 e il 31, c'è un clima rilassato e c'è molto poco da fare. Milan in testa al?...