(Di giovedì 30 dicembre 2021), la britannica accusata di essere la complice di Jeffrey, è stata giudicatadi cinque dei sei capi d’accusa mossi nei suoi confronti, per. E’ il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di consiglio, secondo quanto riportano i media americani.

repubblica : Usa, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole nel processo Epstein - HerberMax : RT @RSInews: Ghislaine Maxwell è colpevole - Ha aiutato Epstein nel traffico di minori a scopo sessuale: confermati cinque dei sei capi d'a… - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Epstein, Ghislaine Maxwell ritenuta colpevole di 5 su 6 casi di abusi sessuali - DriverMattia198 : RT @RSInews: Ghislaine Maxwell è colpevole - Ha aiutato Epstein nel traffico di minori a scopo sessuale: confermati cinque dei sei capi d'a… - HerberMax : Durante il processo a New York hanno testimoniato 4 vittime di Epstein, #GhislaineMaxwell - ex e socia del milionar… -

Ultime Notizie dalla rete : Epstein Ghislaine

L'HuffPost

La giuria chiamata a decidere il futuro diMaxwell, la complice di Jeffrey, ha raggiunto il verdetto. Lo riportano i media americani. . 29 dicembre 2021La giuria del processo controMaxwell, la complice di Jeffrey, continuerà a deliberare anche il 31 dicembre, l'1 gennaio e 2 gennaio fino a quando un verdetto non sarà raggiunto". Lo afferma il giudice Alison ...(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - La giuria chiamata a decidere il futuro di Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, ha raggiunto il ...Secondo l'accusa reclutò per il compagno minorenni provenienti da ambienti difficili ed economicamente disagiate. La decisione dopo quasi 40 ore di camera di consiglio ...