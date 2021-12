Dal 4 - 2 - 3 - 1 al 4 - 3 - 3: tutte le opzioni di Pioli senza Kessié e Bennacer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Coppa d'Africa obbligherà il tecnico del Milan, Stefano Pioli a fare a meno di Kessié e Bennacer, nella peggiore delle ipotesi, fino alla 26ª giornata. In rosa restano solo 3 centrocampisti ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Coppa d'Africa obbligherà il tecnico del Milan, Stefanoa fare a meno di, nella peggiore delle ipotesi, fino alla 26ª giornata. In rosa restano solo 3 centrocampisti ...

Advertising

sbonaccini : ??Approvato il piano di @RegioneER: all’Emilia-Romagna 61 milioni di euro dal #PNRR per fiumi, versanti franosi e Co… - emergency_ong : Dal nostro Centro di cardiochirurgia a Khartoum, in #Sudan, gli #auguri non possono che arrivare dal cuore: 'Salam!… - Piu_Europa : Il gip di Agrigento ha definitivamente archiviato tutte le accuse nei confronti di Carola Rackete: “ha agito nell’a… - MasterblogBo : Approvato il piano della Regione: all’Emilia-Romagna 61 milioni di euro dal PNRR per fiumi, versanti franosi e Cost… - AscoltaNCretino : Cavolo, i miei amichetti di @databaseitalia solo un terzo posto dal divano di casa? Bastonarli in tutte le salse c… -