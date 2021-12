Covid Polonia oggi, 794 morti in 24 ore: record da aprile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Polonia ha registrato il più alto numero giornaliero di morti collegati al Covid dallo scorso aprile. Le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore i morti accertati sono stati 794, con 15.571 nuovi contagi. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), solamente il 55,1% della popolazione polacca è immunizzata con due dosi di vaccino e appena il 16% ha ricevuto la terza dose. Nonostante la diffusione della variante Omicron in Europa, per le autorità polacche l’attuale ondata di contagi è dovuta soprattutto alla variante Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laha registrato il più alto numero giornaliero dicollegati aldallo scorso. Le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore iaccertati sono stati 794, con 15.571 nuovi contagi. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), solamente il 55,1% della popolazione polacca è immunizzata con due dosi di vaccino e appena il 16% ha ricevuto la terza dose. Nonostante la diffusione della variante Omicron in Europa, per le autorità polacche l’attuale ondata di contagi è dovuta soprattutto alla variante Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

