Coppa del mondo di biathlon: ad Anterselva senza pubblico (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La tappa altoatesina di Anterselva della Coppa del mondo di biathlon 2021/2022 in programma dal 20 al 23 gennaio si terà a porte chiuse a causa del COVID-19. La decisione è stata presa per fronteggiare l'esponenziale aumento di contagi che hanno portato la provincia autonoma di Bolzano in zona gialla. Gli organizzatori dell'evento, che richiama numerosi appassionati, soprattutto dall'estero, si terrà dunque senza spettatori. Di seguito le dichiarazioni dell'organizzazione: "Sulla base di questa situazione e delle previsioni per le prossime settimane, in consultazione con le autorità governative responsabili e a scopo precauzionale, è stato deciso di organizzare le gare senza tifosi". SportFace.

