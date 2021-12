Vaccini anche di mattina, così l’Asl prova a superare i disagi (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Dopo il caos registrato ieri nei centri vaccinali del comune capoluogo, l’Asl occorre ai ripari e già da questa mattina è stato aperto l’hub vaccinale situato presso la parrocchia di Sant’Eustacchio. Programmata da tempo, questa mattina, inoltre, si è tenuta al Comune di Salerno una riunione della commissione politiche sociali nel corso della quale è stato invitato a partecipare anche il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid per l’azienda sanitaria che, in sinergia con il Comune, ha predisposto ed annunciato una serie di iniziative per mettere fine ai disagi. l’Asl sta reclutando il personale necessario per garantire l’apertura di urna dei centri vaccinali, mentre in sinergia con il Comune di Salerno, sarà messa disposizione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Dopo il caos registrato ieri nei centri vaccinali del comune capoluogo,occorre ai ripari e già da questaè stato aperto l’hub vaccinale situato presso la parrocchia di Sant’Eustacchio. Programmata da tempo, questa, inoltre, si è tenuta al Comune di Salerno una riunione della commissione politiche sociali nel corso della quale è stato invitato a partecipareil dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid per l’azienda sanitaria che, in sinergia con il Comune, ha predisposto ed annunciato una serie di iniziative per mettere fine aista reclutando il personale necessario per garantire l’apertura di urna dei centri vaccinali, mentre in sinergia con il Comune di Salerno, sarà messa disposizione ...

