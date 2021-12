Stefano Patuanelli | lettera minatoria dei no vax per il ministro con una sostanza misteriosa

Advertising

I messaggi minatori inviati aappaiono comunque riconducibili alla galassia dei no vax ed è stata confermata la presenza, nella busta, di 'una sostanza non identificata che prevede ...Tensione al ministero delle politiche agricole doveè stato minacciato di morte. Indagano i Carabinieri. Nella sede del Ministero delle Politiche Agricole di via XX settembre sono stati vissuti attimi di tensione. Una busta al cui ...Stefano Patuanelli nel mirino dei no vax. Il ministro delle Politiche agricole ha infatti ricevuto una lettera contenente minacce e una sostanza non meglio identificata. Leggi ...Una busta con della polvere dentro - ora al vaglio dei vigili del fuoco - e contenente minacce di morte da ambienti no vax. A riceverla il ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S ...