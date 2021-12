Manovra, via libera in commissione Bilancio: ora alla Camera (Di martedì 28 dicembre 2021) La Manovra Draghi approda alla Camera. E’ infatti arrivato il via libera dalla commissione Bilancio. Il provvedimento, approvato senza modifiche, passa subito all’aula per l’avvio dell’esame. La richiesta di fiducia da parte del governo è attesa in giornata (tra le 18 e le 19) e poi i lavori di Montecitorio si dovrebbero interrompere per 24 ore. Dopo il voto sulla fiducia sarà il momento degli ordini del giorno e, a seconda del numero di odg che saranno presentati, il via libera definitivo potrebbe arrivare tra il 30 e il 31 dicembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) LaDraghi approda. E’ infatti arrivato il via. Il provvedimento, approvato senza modifiche, passa subito all’aula per l’avvio dell’esame. La richiesta di fiducia da parte del governo è attesa in giornata (tra le 18 e le 19) e poi i lavori di Montecitorio si dovrebbero interrompere per 24 ore. Dopo il voto sulla fiducia sarà il momento degli ordini del giorno e, a seconda del numero di odg che saranno presentati, il viadefinitivo potrebbe arrivare tra il 30 e il 31 dicembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

