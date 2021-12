“Ma è la stessa”. Alex Belli ‘copione’ al GF Vip: quella camicia è inconfondibile. Il prezzo (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di lunedì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ e tra i vari momenti dell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stato anche un confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Tutte le attenzioni dei follower si sono concentrate in particolare sulla camicia indossata dall’ex gieffino, che comunque non era in studio ma in collegamento per alcuni problemi di natura fisica. E da Milano ha sfoggiato questo abbigliamento che ha subito incuriosito tutti. Parlando con Soleil, Alex Belli ha quindi detto: “Questa spettacolarizzazione non ha senso. Poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa”. Soleil ha ironizzato: “Ma perché sei un nuovo virus?”. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – ha proseguito Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di lunedì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ e tra i vari momenti dell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stato anche un confronto trae Soleil Sorge. Tutte le attenzioni dei follower si sono concentrate in particolare sullaindossata dall’ex gieffino, che comunque non era in studio ma in collegamento per alcuni problemi di natura fisica. E da Milano ha sfoggiato questo abbigliamento che ha subito incuriosito tutti. Parlando con Soleil,ha quindi detto: “Questa spettacolarizzazione non ha senso. Poi tu non hai fatto i conti sulla variante. Io ho messo un punto a questa cosa”. Soleil ha ironizzato: “Ma perché sei un nuovo virus?”. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – ha proseguito...

