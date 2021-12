Lapadula sempre più amato: i peruviani lo premiano in un sondaggio (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2021 di Gianluca Lapadula si conclude con un altro riconoscimento direttamente dal Perù. L’attaccante del Benevento è stato votato secondo personaggio peruviano dell’anno dal 26% dei suoi connazionali che hanno partecipato a un sondaggio Ipsos diffuso da América Televisión. Davanti a lui solo il commissario tecnico della nazionale, Ricardo Gareca, che ha portato a casa il 28% delle preferenze. L’exploit della blanquirroja nella recente Copa America (sconfitta in semifinale contro il Brasile), unita ai recenti ottimi risultati nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, hanno sicuramente dato una mano a due dei massimi esponenti della squadra che nei prossimi mesi proverà a staccare un biglietto per la rassegna iridata del prossimo inverno. Lapadula nell’ultimo anno è diventato un vero e proprio idolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2021 di Gianlucasi conclude con un altro riconoscimento direttamente dal Perù. L’attaccante del Benevento è stato votato secondo personaggio peruviano dell’anno dal 26% dei suoi connazionali che hanno partecipato a unIpsos diffuso da América Televisión. Davanti a lui solo il commissario tecnico della nazionale, Ricardo Gareca, che ha portato a casa il 28% delle preferenze. L’exploit della blanquirroja nella recente Copa America (sconfitta in semifinale contro il Brasile), unita ai recenti ottimi risultati nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, hanno sicuramente dato una mano a due dei massimi esponenti della squadra che nei prossimi mesi proverà a staccare un biglietto per la rassegna iridata del prossimo inverno.nell’ultimo anno è diventato un vero e proprio idolo ...

