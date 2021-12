La morte di Mauro da Mantova è un monito per quei giornalisti che con cinismo usano i no vax (Di martedì 28 dicembre 2021) Leggo oggi messaggi commossi di chi quel microfono glielo aveva dato con sommo divertimento, con risatine e domande destinate ad alzare l'asticella delle scemenze pericolose urlate in radio da questo ... Leggi su editorialedomani (Di martedì 28 dicembre 2021) Leggo oggi messaggi commossi di chi quel microfono glielo aveva dato con sommo divertimento, con risatine e domande destinate ad alzare l'asticella delle scemenze pericolose urlate in radio da questo ...

Advertising

stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - Corriere : Parenzo e la morte di Mauro : «Riposa in pace, spero che la tua morte aiuti i no-vax» - g_alo87 : RT @stanzaselvaggia: La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma della b… - folucar : RT @Moonlightshad1: Prima li rendono famosi, fanno da megafono alle loro teorie e poi fanno la morale sulla loro morte, come con Mauro da M… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: L'italiano medio è mediocre e ha bisogno di oscenità e della spettacolarizzazione dell'ignoranza. I media ne sono consape… -