La Camera pronta a dare la fiducia alla manovra blindata (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra qualche mugugno per i tempi più che compressi, Montecitorio si accinge a votare domani la fiducia alla legge di bilancio e a vararla, senza possibilità di modifica Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra qualche mugugno per i tempi più che compressi, Montecitorio si accinge a votare domani lalegge di bilancio e a vararla, senza possibilità di modifica

Advertising

unachescrive_ : pronta a passare il 31 dicembre con lo stereo a palla in camera mia da sola - DLinkItalia : La tua sicurezza domestica è pronta ai mesi più freddi grazie alla videocamera Wi-Fi per esterni Full HD D-Link. Co… - martacsofia : Sto pensando all’outfit per capodanno che passerò in camera mia, non ero pronta a questo cambio di location - elemairate : 'I quattro no-vax in camera con me stavano occupando il posto di qualcun altro.' A parlare un vaccinato con due dos… - kittesencula : RT @punctumpress: Dopo il successo della prima edizione di Facing the Camera, catalogo dell’omonima mostra esposta a New York, Londra, Toro… -