Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'Entry list del Wta 500 di Adelaide 2022, evento d'apertura della stagione tennistica femminile. Nessuna italiana presente in tabellone, ma da notare la partecipazione di Ashleigh Barty, padrona di casa e numero 1 al mondo. Non mancheranno inoltre Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova e Barbora Krejcikova; tabellone principale delle meraviglie in territorio australiano, aspettando gli Australian Open 2022. Dopo una stagione ricca di emozioni e colpi di scena, si attendono nuovi exploit; chissà che queste novità non provengano nuovamente da Leylah Fernandez, finalista agli Us Open 2021 e senza ombra di dubbio con il potenziale per arrivare sino in fondo. Curiosità peraltro per rivedere all'opera Ons Jabeur, giocatrice dalle mille soluzioni tecnico-tattiche e apprezzata ...

