Con la pandemia già fallite 42 compagnie aeree (Di martedì 28 dicembre 2021) Da marzo 2020 a oggi sono fallite 42 compagnie aeree e molte altre hanno un futuro ancora incerto. A questo scenario di crisi si aggiungono le cancellazioni di voli degli ultimi giorni, oltre seimila. L'associazione internazionale dei vettori aerei (International Air Transport Association, Iata), sta però ribadendo che le cabine degli aeroplani rappresentano un ambiente a basso rischio di contagio, inclusa ovviamente la variante Omicron. Più della pandemia in sé, e la quantità dei membri degli equipaggi infettati, con la conseguente difficoltà di organizzazione dei voli, a fare danni più della paura del contagio è soprattutto la preoccupazione dei viaggiatori di subire limitazioni negli spostamenti, non riuscendo per esempio a rientrare presso il domicilio e dover affrontare un costoso soggiorno fuori casa. Tuttavia ... Leggi su panorama (Di martedì 28 dicembre 2021) Da marzo 2020 a oggi sono42e molte altre hanno un futuro ancora incerto. A questo scenario di crisi si aggiungono le cancellazioni di voli degli ultimi giorni, oltre seimila. L'associazione internazionale dei vettori aerei (International Air Transport Association, Iata), sta però ribadendo che le cabine degli aeroplani rappresentano un ambiente a basso rischio di contagio, inclusa ovviamente la variante Omicron. Più dellain sé, e la quantità dei membri degli equipaggi infettati, con la conseguente difficoltà di organizzazione dei voli, a fare danni più della paura del contagio è soprattutto la preoccupazione dei viaggiatori di subire limitazioni negli spostamenti, non riuscendo per esempio a rientrare presso il domicilio e dover affrontare un costoso soggiorno fuori casa. Tuttavia ...

Advertising

reportrai3 : #reportdarivedere A quasi due anni dallo scoppio della pandemia, la Cina è rimasta sostanzialmente l'unico paese al… - FranAltomare : Perché la strada che abbiamo scelto è quella del confronto, del dialogo, della persuasione. Come se alle soglie del… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - GhironiQuinto : 'La vaccinazione di massa con i vaccini Covid-19 nel bel mezzo della pandemia può produrre solo varianti altamente… - Gianlucaimpa : RT @SantucciFulvio: Apprezzo chi investe ancora tempo per spiegare che l'emergenza non sono mai stati i contagi, altrimenti saremmo stati i… -