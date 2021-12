Come riconoscere un’influenza dal Corona Virus: i sintomi e le differenze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un colpo di tosse, uno starnuto, qualche brivido e subito ci assale il dubbio: sarà il covid oppure è l’influenza? Difficile andare a colpo sicuro perché, Come spiega Massimo Andreoni, direttore di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, «queste due malattie si assomigliano abbastanza». E pure il malessere iniziale può confondere. «Alcuni sintomi possono essere più frequenti in una patologia piuttosto che nell’altra. Ma possono essere entrambe prevenute attraverso il vaccino. E quindi – rimarca l’infettivologo – è importante proteggersi con la profilassi anche per l’influenza». Per provare a capire Come comportarsi in caso di malessere, esistono comunque alcuni segnali particolari. Anche se, ribadiscono gli esperti, al di là delle piccole ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un colpo di tosse, uno starnuto, qualche brivido e subito ci assale il dubbio: sarà il covid oppure è l’influenza? Difficile andare a colpo sicuro perché,spiega Massimo Andreoni, direttore di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, «queste due malattie si assomigliano abbastanza». E pure il malessere iniziale può confondere. «Alcunipossono essere più frequenti in una patologia piuttosto che nell’altra. Ma possono essere entrambe prevenute attraverso il vaccino. E quindi – rimarca l’infettivologo – è importante proteggersi con la profilassi anche per l’influenza». Per provare a capirecomportarsi in caso di malessere, esistono comunque alcuni segnali particolari. Anche se, ribadiscono gli esperti, al di là delle piccole ...

