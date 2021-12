Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt allunga, +284 su Mayer. Dominik Paris comanda in discesa! (Di martedì 28 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 713 2. Matthias Mayer (Austria) 427 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 369 4. Alexis Pinturault (Francia) 314 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 313 6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2877. Dominik Paris (Italia) 274 8. Beat Feuz (Svizzera) 2559. Luca De Aliprandini (Italia) 207 10. Niels Hintermann (Svizzera) 191 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Dominik Paris (Italia) 227 2. Matthias Mayer (Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 713 2. Matthias(Austria) 427 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 369 4. Alexis Pinturault (Francia) 314 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 313 6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2877.(Italia) 274 8. Beat Feuz (Svizzera) 2559. Luca De Aliprandini (Italia) 207 10. Niels Hintermann (Svizzera) 191DELDISCESA1.(Italia) 227 2. Matthias(Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz ...

