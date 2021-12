“Roba vergognosa”. GF Vip, bufera sui concorrenti. Pubblico in rivolta: “È uno schifo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non sono certo stati giorni piacevoli per Jessica Selassié. Dopo la recente eliminazione della sorella Clarissa e i numerosi battibecchi con svariati coinquilini del GF Vip 6, si è anche trovata a soffrire per ‘amore’. Da quando Alessandro Basciano è entrato in casa, lei ha sperato in un flirt. Ma è stata subito sorpassata Sophie Codegoni. Una faccenda che non le è proprio andata giù e che ha creato non poche problematiche e naturalmente gelosie. Inoltre la Codegoni, che giusto pochi giorni fa ha definito Jessica Selassié come “una sorella”, le ha aveva detto che tra lei e Basciano non ci sarebbe stato mai qualcosa se a lei dava fastidio. Una promessa durata quanto un gatto in tangenziale, motivo di tante critiche dal web. Ma finalmente, dopo essersi lamentata della pochissima attenzione riservata per lei dal GF Vip 6 e dei fallimenti amorosi, la casa l’ha resa protagonista nel ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non sono certo stati giorni piacevoli per Jessica Selassié. Dopo la recente eliminazione della sorella Clarissa e i numerosi battibecchi con svariati coinquilini del GF Vip 6, si è anche trovata a soffrire per ‘amore’. Da quando Alessandro Basciano è entrato in casa, lei ha sperato in un flirt. Ma è stata subito sorpassata Sophie Codegoni. Una faccenda che non le è proprio andata giù e che ha creato non poche problematiche e naturalmente gelosie. Inoltre la Codegoni, che giusto pochi giorni fa ha definito Jessica Selassié come “una sorella”, le ha aveva detto che tra lei e Basciano non ci sarebbe stato mai qualcosa se a lei dava fastidio. Una promessa durata quanto un gatto in tangenziale, motivo di tante critiche dal web. Ma finalmente, dopo essersi lamentata della pochissima attenzione riservata per lei dal GF Vip 6 e dei fallimenti amorosi, la casa l’ha resa protagonista nel ...

