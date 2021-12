Lo avete visto Joe Biden per la prima volta su TikTok?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Non sarà un suo account personale, non sarà nemmeno quello istituzionale della Casa Bianca. Ma fa un certo effetto vedere l’ottantenne Joesu, in un video virale che ha superato – negli ultimi giorni – decine di milioni di visualizzazioni. LEGGI ANCHE > Cosa succederà aora cheè presidente degli Stati Uniti @jonasbrothersEYYYY YOOOO ? original sound – Jonas Brotherssucon i Jonas Brothers, il video virale Il video vuole spingere le nuove generazioni a essere molto più positive nei confronti della campagna vaccinale. I Jonas Brothers si sono prestati allo scopo, girando diverse clip in varie ale della Casa Bianca: «Sei vaccinato?» «Sì, signore» – è stato il tormentone che ha caratterizzato i 17 secondi di video pubblicato su ...