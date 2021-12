La Fiorentina: «Dieci proposte per un calcio sostenibile e regole più chiare per i procuratori» (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Fiorentina, con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito web, ha reso note «Dieci proposte per un calcio sostenibile e regole più chiare per i procuratori». Di seguito il testo del comunicato stampa. ACF Fiorentina ritiene che si siano ormai da tempo passati i limiti relativi al necessario e fondamentale equilibrio che il sistema calcio deve riuscire a mantenere tra tutti gli attori che lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del pallone. In particolare, secondo i rapporti FIFA con riferimento ai trasferimenti dei calciatori, nell’ultimo decennio nelle mani di procuratori e agenti che rappresentano giocatori e allenatori, c’è stata una movimentazione di 3,1 miliardi di euro! Nel ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) La, con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito web, ha reso note «per unpiùper i». Di seguito il testo del comunicato stampa. ACFritiene che si siano ormai da tempo passati i limiti relativi al necessario e fondamentale equilibrio che il sistemadeve riuscire a mantenere tra tutti gli attori che lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del pallone. In particolare, secondo i rapporti FIFA con riferimento ai trasferimenti dei calciatori, nell’ultimo decennio nelle mani die agenti che rappresentano giocatori e allenatori, c’è stata una movimentazione di 3,1 miliardi di euro! Nel ...

