Bollo auto | occhio alla beffa con le auto usate | i dettagli

E' bene prendere alcune precauzioni quando si acquista un'auto usata. Ci sono tutta una serie di cose da controllare, tra cui il Bollo auto Quando si compra un'auto usata, si sa che si corre un rischio. A maggior ragione ora che le oferte proliferano su Internet, ed i contatti diretti tra venditore e compratore sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

