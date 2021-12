Allarme contagi tra gli infermieri: “Oltre mille positivi in tre giorni” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nursing Up, Sindacato infermieri Italiani rende noto con Allarme che il numero degli operatori sanitari contagiati sta crescendo in modo esponenziale. “Oltre mille in più si sono infettati nelle ultime 72 ore“, ha rivelato Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato. Per De Palma “a parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di contagi. I dati Iss delineano una situazione di Allarme: da 5.592 siamo passati a 6.618 infermieri infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre”. “È evidente – continua De Palma – che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel pieno dell’esplosione ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nursing Up, SindacatoItaliani rende noto conche il numero degli operatori sanitariati sta crescendo in modo esponenziale. “in più si sono infettati nelle ultime 72 ore“, ha rivelato Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato. Per De Palma “a parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di. I dati Iss delineano una situazione di: da 5.592 siamo passati a 6.618infettati negli ultimi 30, con un aumento esponenziale registrato neitra il 24 e il 27 dicembre”. “È evidente – continua De Palma – che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel pieno dell’esplosione ...

