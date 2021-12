Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 12:10 (Di domenica 26 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i giorni di festa non frenano la campagna vaccinale le terze dosi hanno superato quota 17 milioni con un totale di 46 milioni 210120 italiani che hanno completato il ciclo vaccinale a partire da lunedì inoltre potrà essere somministrato il booster si è ragazzi di 16-17 anni sia quelli con elevata fragilità tra i 12 e i 15 anni in Italia nelle Ultime 24 ore si sono registrati 54772 nuovi casi di covid a fronte di 969152 tamponi effettuati si tratta del nuovo picco di contagi del record di testa giornalieri da inizio pandemia il giorno precedente l’incremento di positivi era stato di 50599 sul 929 775 test sono stati segnalati altri 144 decessi guariti sono 14851 mentre il tasto di positività si attesta al cinque virgola per cento il 10 gennaio ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i giorni di festa non frenano la campagna vaccinale le terze dosi hanno superato quota 17 milioni con un totale di 46 milioni 210120 italiani che hanno completato il ciclo vaccinale a partire da lunedì inoltre potrà essere somministrato il booster si è ragazzi di 16-17 anni sia quelli con elevata fragilità tra i 12 e i 15 anni in Italia nelle24 ore si sono registrati 54772 nuovi casi di covid a fronte di 969152 tamponi effettuati si tratta del nuovo picco di contagi del record di testa giornalieri da inizio pandemia il giorno precedente l’incremento di positivi era stato di 50599 sul 929 775 test sono stati segnalati altri 144 decessi guariti sono 14851 mentre il tasto di positività si attesta al cinque virgola per cento il 10 gennaio ...

