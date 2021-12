Peeling viso micro-esfolianti | la luce trionfa sulla pelle

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peeling viso

CheDonna.it

... per Natale propone rituali di benessere: dalla classica pulizia dela trattamenti corpo completi come i massaggi e percorsi antiaging studiati sulle esigenze di ciascuna paziente.e ...... la Rimozione delle Rughe - Massaggiatore Riscaldato e Freddo 102,99 Vedi l'offerta ANLAN Skin Scrubber Dispositivo perSpazzola PuliziaFace Scrubber ad Ultrasuoni Professionale ad ...L'esperta di PRX Theraphy Isabella Gallerani risponde alle domande sul suo uso e i suoi effetti per mantenere una pelle luminosa e tesa ...Natale, tempo di regali. Bene le idee «materiali», ma se volessimo puntare invece sulla salute? Su esperienze, piuttosto che oggetti, di benessere, relax, fitness? Per punta sulle «coccole», c’è l’imb ...