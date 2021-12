**Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** (5) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E come non pensare a Vittorio Bachelet, ricordato da Mattarella in occasione del 40/mo anniversario dell'uccisione ad opera delle Brigate Rosse, proprio nell'aula di Palazzo dei Marescialli a lui intitolata, che da vicepresidente del Csm operò "costantemente per promuovere la coesione all'interno del Consiglio, ben conoscendo le fratture ideologiche che lo attraversavano in quel tempo". "Realizzare la composizione delle diversità non significa naturalmente -e non significava per Bachelet- far ricorso a una perversa logica di scambio per decisioni fondate sull'interesse dei singoli o sulla convenienza di gruppi. Si tratterebbe della negazione del pluralismo democratico, essenza della nostra realtà repubblicana, e che Bachelet -ricordò il Capo dello Stato- ha sempre promosso". (di Sergio Amici) Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E come non pensare a Vittorio Bachelet, ricordato da Mattarella in occasione del 40/mo anniversario dell'uccisione ad opera delle Brigate Rosse, proprio nell'aula di Palazzo dei Marescialli a lui intitolata, che da vicepresidente del Csm operò "costantemente per promuovere la coesione all'interno del Consiglio, ben conoscendo le fratture ideologiche che lo attraversavano in quel tempo". "Realizzare la composizione delle diversità non significa naturalmente -e non significava per Bachelet- far ricorso a una perversa logica di scambio per decisioni fondate sull'interesse dei singoli o sulla convenienza di gruppi. Si tratterebbe della negazione del pluralismo democratico, essenza della nostra realtà repubblicana, e che Bachelet -ricordò il Capo dello Stato- ha sempre promosso". (di Sergio Amici)

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** (5)... - TV7Benevento : **Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** (4)... - TV7Benevento : **Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** (2)... - TV7Benevento : **Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'**... - gianlucalfieri : La foto del #nazista #Degrelle accanto a quella di Mattarella: bufera su un #segretariocomunale -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella bufera La foto del nazista Degrelle accanto a quella di Mattarella: bufera su un segretario comunale Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...

Segretario comunale nella bufera per due Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...

**Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** Il Sannio Quotidiano La foto del nazista Degrelle accanto a quella di Mattarella: bufera su un segretario comunale Come ha riportato ieri Repubblica, il funzionario di Pavia ha esibito a lungo il ritratto del nazista Léon Degrelle alle spalle della sua scrivania, nella stanza a lui riservata in municipio.

Segretario comunale nella bufera per due foto Il segretario comunale Cingolani potrebbe essere sanzionato per due foto appese nel suo ufficio: una di Mattarella e una del nazista Degrelle ...

Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...Come ha riportato ieri Repubblica, il funzionario di Pavia ha esibito a lungo il ritratto del nazista Léon Degrelle alle spalle della sua scrivania, nella stanza a lui riservata in municipio.Il segretario comunale Cingolani potrebbe essere sanzionato per due foto appese nel suo ufficio: una di Mattarella e una del nazista Degrelle ...