Inter, dall’Inghilterra: tutto fatto per il rinnovo di Brozovic (Di lunedì 27 dicembre 2021) Marcelo Brozovic prepara il rinnovo con l’Inter: dall’Inghilterra sono certi della notizia. Sfuma l’ipotesi Premier? In Inghilterra parlano di Marcelo Brozovic, del rinnovo imminente con l’Inter e del brutto colpo per il Newcastle. Perché PIF avrebbe pensato fortemente al croato come del resto altre società di Premier League tra le quali Manchester United e Chelsea. Il The Sun si dice molto ottimista della possibilità di rinnovare per Brozovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Marceloprepara ilcon l’sono certi della notizia. Sfuma l’ipotesi Premier? In Inghilterra parlano di Marcelo, delimminente con l’e del brutto colpo per il Newcastle. Perché PIF avrebbe pensato fortemente al croato come del resto altre società di Premier League tra le quali Manchester United e Chelsea. Il The Sun si dice molto ottimista della possibilità di rinnovare per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, dall’Inghilterra: tutto fatto per il rinnovo di #Brozovic - CalcioMad1927 : RT @GoalItalia: Inter padrona della Serie A, Conte 'avvisa' dall'Inghilterra: 'Magari tornerò in Italia per ribaltare di nuovo i pronostici… - GoalItalia : Inter padrona della Serie A, Conte 'avvisa' dall'Inghilterra: 'Magari tornerò in Italia per ribaltare di nuovo i pr… - antigiannino96 : Conte è passato dall’Inter all’Inter d’Inghilterra - calciomercatoit : ?? Dall'Inghilterra: #Juventus, offerta mostruosa del #Newcastle per #Martial. E i Magpies vogliono anche #Dzeko dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dall’Inghilterra Inter, dall’Inghilterra: tutto fatto per il rinnovo di Brozovic Calcio News 24