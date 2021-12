Il prete che non vuole i No vax in chiesa a Natale – Il video

Leggi su open.online

Edward Beck, prete cattolico e commentatore della Cnn, ha detto alla vigilia di Natale che non ritiene giusto che i fedeli che non si sono vaccinati per motivi religiosi assistano alla messa del 25 dicembre. Beck ha parlato durante un dibattito alla trasmissione New Day, sostenendo che le chiese dovrebbero richiedere ai fedeli all'entrata dei luoghi di culto la prova dell'avvenuta vaccinazione: «Le riunioni sono pericolose, abbiamo una responsabilità sociale». La stessa che hanno i No vax: «Qui non siete i benvenuti», ha sostenuto Beck. Che poi ha pubblicato su Twitter un estratto della puntata con una frase di accompagnamento piuttosto celebre: «"Ama il prossimo tuo", dice il Salvatore». December 24, 2021