Highlights e gol Tottenham-Crystal Palace 3-0: Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Tottenham-Crystal Palace 3-0, sfida valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022. Micidiale l’uno-due degli Spurs tra il 32? ed il 34? del primo tempo. Ad andare a segno sono Harry Kane e Lucas Moura, che mantengono Antonio Conte agganciato al treno Champions League in attesa delle tre partite da recuperare. Nella ripresa arriva anche la rete della sicurezza firmata da Son. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilcon glied i gol di3-0, sfida valevole per la diciannovesima giornata della. Micidiale l’uno-due degli Spurs tra il 32? ed il 34? del primo tempo. Ad andare a segno sono Harry Kane e Lucas Moura, che mantengono Antonio Conte agganciato al treno Championsin attesa delle tre partite da recuperare. Nella ripresa arriva anche la rete della sicurezza firmata da Son. SportFace.

