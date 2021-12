Calcio: Sassuolo. Djuricic 'In campo solo quando non rischierò ricaduta' (Di domenica 26 dicembre 2021) Il centrocampista serbo: "La smania di tornare a giocare è tantissima" ROMA - "Sono stato via per un po', ma avevo un motivo valido ed ora sento di dovervi una spiegazione. Sono passati esattamente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Il centrocampista serbo: "La smania di tornare a giocare è tantissima" ROMA - "Sono stato via per un po', ma avevo un motivo valido ed ora sento di dovervi una spiegazione. Sono passati esattamente ...

