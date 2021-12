5 cose che non dovresti mai fare su Whatsapp (Di domenica 26 dicembre 2021) Whatsapp continua ad essere una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Nonostante la concorrenza di Telegram e Signal sia sempre più agguerrita, il team di Menlo Park lavora costantemente per cercare di stare al passo con le novità e proporci ogni anno tante nuove funzionalità da utilizzare. Nel 2021 è stato il turno delle chat che si autodistruggono, delle note audio velocizzate e di tante altre novità che hanno reso l’app ancora più funzionale e pratica da usare per il lavoro o la vita privata. Ma proprio perché utilizziamo Whatsapp in ogni aspetto della nostra quotidianità, è bene tenere sotto controllo alcune pratiche che ti si potrebbero ritorcere contro in caso di abusi o di dimenticanze. Ecco le Impostare il download automatico dei media Se non hai un abbonamento dati vantaggioso o molto spazio sul telefono, questo è il primo ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 dicembre 2021)continua ad essere una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Nonostante la concorrenza di Telegram e Signal sia sempre più agguerrita, il team di Menlo Park lavora costantemente per cercare di stare al passo con le novità e proporci ogni anno tante nuove funzionalità da utilizzare. Nel 2021 è stato il turno delle chat che si autodistruggono, delle note audio velocizzate e di tante altre novità che hanno reso l’app ancora più funzionale e pratica da usare per il lavoro o la vita privata. Ma proprio perché utilizziamoin ogni aspetto della nostra quotidianità, è bene tenere sotto controllo alcune pratiche che ti si potrebbero ritorcere contro in caso di abusi o di dimenticanze. Ecco le Impostare il download automatico dei media Se non hai un abbonamento dati vantaggioso o molto spazio sul telefono, questo è il primo ...

Advertising

damore_marco : Uno sberleffo e Calvino: “Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle co… - 10_Smarti : Prendersi un momento per RITROVARSI e CONDIVIDERE, due cose che ti fanno sentire fortunato nella vita …? Il mio aug… - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco: 'Gesù ci invita a valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è con noi… - trentero : RT @Armandosan79: Noi invece diciamo: «Angosciati ti cerchiamo!» ed egli all'anima nostra che lo cerca con passione e impegno, risponderà:… - MgraziaT : RT @donTonio66: 'Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Perché mi cercavate? Non sapevate che… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che I Beatles sono tornati grazie a Peter Jackson La risposta potrebbe essere: entrambe le cose. Ma lasciamo questo dubbio ai cultori della storia dei Beatles e ai fan che continuano a interrogarsi, senza rassegnarsi, sulle ragioni della divisione ...

DIABOLIK/ Il salto mancato per il ladro dei fumetti targato Manetti Bros. ...- sono cose ben diverse dalla mano del regista, dall'oculatezza della messinscena. È una questione di sguardo e qui, nonostante le intenzioni, è proprio lo sguardo a non elevarsi allo standard che ...

Cose che Capital | Puntata del 25/12/2021 Radio Capital Fagioli, la Juve valuta il ritorno Il rendimento di Nicolò Fagioli a Cremona è stato fino ad ora di ottimo livello. La Juventus, quindi, sta valutando cosa fare del giovane calciatore. Le opzioni possibili sono due, ...

Non siete ancora stati sconfitti, il libro che racconta il decennio dalla Primavera araba Un libro raccoglie dieci anni di scritti di Alaa Abd El-Fattah, uno dei principali attivisti egiziani. A dieci anni dalle proteste di piazza Tahrir, il libro ripercorre l'eredità della rivoluzione e i ...

La risposta potrebbe essere: entrambe le. Ma lasciamo questo dubbio ai cultori della storia dei Beatles e ai fancontinuano a interrogarsi, senza rassegnarsi, sulle ragioni della divisione ......- sonoben diverse dalla mano del regista, dall'oculatezza della messinscena. È una questione di sguardo e qui, nonostante le intenzioni, è proprio lo sguardo a non elevarsi allo standard...Il rendimento di Nicolò Fagioli a Cremona è stato fino ad ora di ottimo livello. La Juventus, quindi, sta valutando cosa fare del giovane calciatore. Le opzioni possibili sono due, ...Un libro raccoglie dieci anni di scritti di Alaa Abd El-Fattah, uno dei principali attivisti egiziani. A dieci anni dalle proteste di piazza Tahrir, il libro ripercorre l'eredità della rivoluzione e i ...