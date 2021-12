Sport in tv oggi a Natale: orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 25 dicembre 2021) oggi, sabato 25 dicembre 2021, anche nel giorno di Natale andranno in scena diversi Sport: saranno protagonisti gli USA, dato che il basket con la NBA mette in calendario cinque partite, delle quali tre nella serata italiana e due nella notte, ed il football americano con la NFL programma per la serata italiana Green Bay Packers-Cleveland Browns. Basket, NBA: ancora problemi con il Covid per i Brooklyn Nets, ma ci sarà la sfida ai Lakers a Natale programma Sport IN TV oggi A Natale (SABATO 25 DICEMBRE) 18.00 Basket, NBA: New York Knick-Atlanta Hawks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now 20.30 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – Sky Sport Uno, Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021), sabato 25 dicembre 2021, anche nel giorno diandranno in scena diversi: saranno protagonisti gli USA, dato che il basket con la NBA mette in calendario cinque partite, delle quali tre nella serata italiana e due nella notte, ed il football americano con la NFLper la serata italiana Green Bay Packers-Cleveland Browns. Basket, NBA: ancora problemi con il Covid per i Brooklyn Nets, ma ci sarà la sfida ai Lakers aIN TV(SABATO 25 DICEMBRE) 18.00 Basket, NBA: New York Knick-Atlanta Hawks – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now 20.30 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – SkyUno, Sky ...

