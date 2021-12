Per le feste lo chignon alla Eva Kant o il semi-raccolto come Maria di West Side Story? (Di sabato 25 dicembre 2021) Un raccolto chic, alto e tiratissimo, come quello che sfoggia la conturbante ladra gentildonna (al cinema con il volto di Miriam Leone), o un semi raccolto decisamente cool senza sforzo, ricopiando lo stile da brava ragazza della protagonista del famoso musical adesso sul grande schermo? Ai cin cin l'ardua sentenza Leggi su vanityfair (Di sabato 25 dicembre 2021) Unchic, alto e tiratissimo,quello che sfoggia la conturbante ladra gentildonna (al cinema con il volto di Miriam Leone), o undecisamente cool senza sforzo, ricopiando lo stile da brava ragazza della protagonista del famoso musical adesso sul grande schermo? Ai cin cin l'ardua sentenza

Advertising

enpaonlus : Buon Natale a voi che ci seguite e ci sostenete! Buone Feste a voi e ai piccoli che proteggete e grazie per buone c… - _Carabinieri_ : Per esservi vicino e ringraziare per la fiducia, auguri di ogni bene e buone Feste. #BuonNatale #MerryChristmas… - DarioNardella : Per queste feste, condividi il tuo amore per Firenze. #AmoFirenze ?? - taettiny7 : RT @jungkookmysmile: ma io non ci posso pensare che lui passerà tutte queste feste completamente da solo, cazzo per una volta che possono s… - PaoloScorpio : RT @danielamartani: Avevo tre feste di #Capodanno in cui avrei dovuto cantare ma grazie a nonno #Draghi perderò i cachet che mi permettono… -